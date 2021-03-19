Kömürde kiracının kiracısı devri

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Rödövans Yönetmeliği’nde, “Kurum tarafından işletilmesi uygun olmayan sahalar rödövansa verilir” denildiğine işaret etti. Ancak şu anda işletilmesi uygun ve kârlılığı olan sahaların da rödövans yöntemiyle özel sektöre verildiğini belirten Girgin, konuyu TBMM KİT Komisyonu’nda gündeme getirdi. Girgin, şu bilgiyi paylaştı:

TON BAŞINA 300 TL

“Seyitömer’de bor sahası içindeki kömür sahası için rödövans mevzuatına aykırı biçimde üç aşamalı bir rödövans oluşturuldu. Bu saha önce rödövansa, TKİ’ye, TKİ KİAŞ’a yani Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi’ne, o da sahayı bir başka şahsa verdi. Yaptığımız araştırmalara göre üretimi yapan şahıs çıkardığı ton başına ortalama 300 TL kazanıyor; KİAŞ’a 18 TL ödüyor, KİAŞ TKİ’ye 8 lira veriyor, TKİ Eti Maden’e 4 TL veriyor. Bu rakamlar doğru mudur? Doğruysa bu fahiş kazanç kamu kaynaklarının yanlış değerlendirildiğini ve TKİ Rödövans Yönetmeliği’ne aykırı davranıldığını göstermiyor mu?” diye sordu. Ancak Girgin’in soruları yanıtsız kaldı. Komisyonda konuyu gündeme getirdiklerini ancak yanıt alamadıklarını kaydeden Girgin, “Bize yazılı yanıt verileceği söylendi. Peşini bırakmayacağız. Böyle bir uygulama mevzuata da aykırıdır” dedi.