Konak'ta çocuklar, gençler ön sıralarda

23 Temmuz 2021 Cuma, 06:43

Takımları tek tek ziyaret ederek çalışmalarını inceleyen Başkan Batur, kişinin sağlıkla ilgili bilgilerini değerlendirerek hangi ilaca ihtiyacı olduğunu ve bu ilacın kendisinde bir alerjiye sebep olup olmayacağını analiz eden bir cihaz geliştiren gençlerin projesinden çok etkilendi.



Projeye patent almaları konusunda gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Batur, “Gençlerimiz pırıl pırıl, hepsi birbirinden değerli. Fırsat verilirse bizim tüm gençlerimiz başarılı olur. Buna canıgönülden inanıyorum. Biz de işte o fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız her çalışmada çocuklarımız, gençlerimiz önceliğimiz oluyor. Onlar böyle güzel işler çıkardıkça biz de geleceğe umutla bakıyoruz. Yeter ki gerekli destek sağlansın, yeter ki gençlerimize fırsat verilsin daha büyük işler başaracaklardır. Gençlere güvenim tam. Merkezin çok güzel çalışmalar yapacağından eminim. Eğitime ulaşamayan çocuklarımıza fırsat eşitliği sunacak merkezimiz bölgeye çok faydalı olacak” dedi.