Konami, Antoine Griezmann'la sponsorluk anlaşmasını feshetti
Barcelona’da forma giyen Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele’nin 2019 yılında Asyalı işçilerle dalga geçtiği bir videonun ortaya çıkmasının ardından Japon oyun firması Konami, Griezmann ile sponsorluk ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.
İspanya’da yayın yapan TV 3’te yer alan haberde, Barcelona’nın sponsorlarından Rakuten ve Konami’nin iki oyuncudan da 2019'da kaydedilen videoya ilişkin açıklama talep ettiği belirtildi.
Haberde, Griezmann ve Dembele’nin 2019’da kaydettiği bir videoda Asyalı işçilerle alay ettiği ve hakaret içeren bazı cümleler sarf ettiği ifade edildi.
İKİ OYUNCU DA ÖZÜR DİLEDİ
Videonun ortaya çıkmasının ardından Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele özür dilerken, Konami’nin Yugi-Oh oyununun elçisi olarak seçtiği Griezzmann ile sözleşmeyi feshettiği belirtildi.
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