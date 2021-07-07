Konami, Antoine Griezmann'la sponsorluk anlaşmasını feshetti

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:25

İspanya’da yayın yapan TV 3’te yer alan haberde, Barcelona’nın sponsorlarından Rakuten ve Konami’nin iki oyuncudan da 2019'da kaydedilen videoya ilişkin açıklama talep ettiği belirtildi.

Haberde, Griezmann ve Dembele’nin 2019’da kaydettiği bir videoda Asyalı işçilerle alay ettiği ve hakaret içeren bazı cümleler sarf ettiği ifade edildi.

İKİ OYUNCU DA ÖZÜR DİLEDİ

Videonun ortaya çıkmasının ardından Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele özür dilerken, Konami’nin Yugi-Oh oyununun elçisi olarak seçtiği Griezzmann ile sözleşmeyi feshettiği belirtildi.



