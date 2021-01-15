KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!

15 Ocak 2021 Cuma, 08:50

KONDA tarafından 2020’nin son ayında gerçekleştirilen ankete göre, Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 49,6 olurken muhalefet partilerinin oy oranı yüzde 50’nin üzerinde. MHP’nin oyu ise yüzde 10’un altında kaldı



Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; KONDA Araştırma Şirketi’nin Aralık ayı kamuoyu yoklamasına göre, ankete katılanların yüzde 39,8’i oyunu iktidar partisi AKP’ye vereceğini ifade etti.

CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 22,2 olurken HDP’nin oy oranı yüzde 10,7 oldu. Ankete katılanların yüzde 10,5’i ise İyi Parti’ye oy vereceğini kaydetti.

Ankete göre, Cumhur İttifakı’nın ‘küçük ortağı’ MHP, ittifak haricindeki partiler için belirlenen yüzde 10’luk seçim barajının altında kaldı. MHP’ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 9,8 olarak belirlendi. Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile AKP’den ayrılan isimler tarafından kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi gibi diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 6,9 olarak tespit edildi.

KONDA’nın anketi, 2018 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 53,3 oy oranına sahip Cumhur İttifakı’nın yüzde 49,6’ya gerilediğini ortaya koyarken muhalefetin ise çoğunluğu yakaladığı görüldü. Ankete göre, AKP ve MHP dışındaki partilerin bir arada seçime girmesi durumunda alacakları toplam oy oranı yüzde 50,3 olarak tespit edildi.

Yüzde 0,1’lik pay ise hata payı olarak kabul ediliyor. KONDA Araştırma Şirketi, AKP ve MHP ittifakının son dört ayda kan kaybı yaşadığını ve anketlerde muhalefet partileri karşısında gerilediğini kaydetti. Ankete göre ayrıca, Aralık ayında sandığa gideceğini ifade edenlerin sayısında da diğer aylara göre artış yaşandı.