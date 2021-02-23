AKP'ye kongre tepkisi: 'Olağan değildir onlar'

23 Şubat 2021 Salı, 12:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'lebaleb' olarak nitelendirilen AKP 7’nci Olağan Kongre sürecinde sona gelindi. Yarın yapılması beklenen İstanbul İl Kongresi’nin ardından AKP büyük kongresi ise mart ayının sonunda yapılacak.

Sosyal medya üzerinden Olağan Kongre sürecine tepki gösteren sanatçı Cem Davran, Twitter hesabından paylaşımda bulunuarak, "Olağan parti kongreleri yapıyorsunuz ya! Olağan değil onlar" notunu düştü.

Olağan parti kongreleri yapıyorsunuz ya! Olağan değil onlar. — Cem Davran (@cdavran) February 23, 2021

KONGRE SÜRECİNDEKİ TEPKİLER

Gara’da 13 kişinin şehit edilmesinin ardından, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP kongresinin efektli ve müzikli açılışı, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Pandemiye rağmen kongrelerdeki kalabalık görüntülerin oluşmasının yanı sıra Erdoğan, Gara Katliamı'yla ilgili konuşmasının ardından "Karadeniz şivesi" ile salondakileri güldürürken, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan ve çok sayıda askerimizin şehit olduğu saldırının ardından yaptığı konuşmada da bir "espri"li anısını anlatıp gülmüş, muhalefetin tepkisini çekmişti.