Kontrolünü kaybeden otomobil ırmağa düşerek tekneye çarptı
Bartın’da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil ırmağa düştü. Buradaki tekneye çarparak batan otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kaza, gece saatlerinde Bartın İnkum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, N. Y. (30) yönetimindeki 35 PE 544 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ardından düştüğü ırmakta demirli tekneye çarpan otomobil, suya gömüldü. Kazadan sonra sürücü N.Y ve R.G. (30) otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Otomobilin çarptığı teknenin bir bölümü ise suya battı. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri geldi. 3 metre derinlikte bulunan otomobilin halatlara bağlanması için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç timi suya girdi. Dalgıçlar otomobili halatlara bağladı. Otomobil vinçle sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!
- Survivor'a rakip çıktı! İzlenme rekoru kırdı
- Yer: Adana... YKS kapısında soğuk duş!
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! 1 kişi can verdi
- İstanbul'da korkutan görüntü!
- İstanbul'da eğlence böyle son buldu
- İstanbul'da feci kaza! 100 metre sürüklendi
- Kanyonda korkunç ölüm!
- Tokat'ta inşaat kazısında lahit mezar bulundu