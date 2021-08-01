Konya'da 7 kişinin katledildiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

01 Ağustos 2021 Pazar, 14:32

Konya’nın Meram ilçesinde Karslı Dedeoğulları ailesine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir evdeki 7 kişi katledildi.



Konuya ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

GÖZALTI SAYISI 14 OLDU



Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 14 olduğu kaydedildi.