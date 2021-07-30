HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama

30 Temmuz 2021 Cuma, 23:39

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Konya'da saldırıya uğrayan ailenin evine yönelik silahlı saldırıda 7 kişinin katledilmesine ilişkin açıklama yaptı. Sancar, "Bunlar öyle kişisel husumet, çıkar, münferit öfke ile açıklanabilecek olaylar değildir. Tersine sistematik bir planın adım adım hayata geçirilen vahşi uygulamalarıdır" dedi.

Konya’daki ırkçı katliama ilişkin acil toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz açıklama yapıyor #KonyadaKatliam https://t.co/21g7qZoivP — HDP (@HDPgenelmerkezi) July 30, 2021

HDP, Konya'da bir ailenin evine yönelik silahlı saldırıda 7 kişinin katledilmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

HDP Basın Bürosu tarafından paylaşılan açıklamada, "Partimiz, Konya’da yaşanan son derece vahim ve korkunç katliamı yakından takip etmekte ve olayın bütün boyutlarıyla anlaşılması için girişimlerini sürdürmektedir" denildi.

Açıklamada, "Konya il yönetimimiz başta olmak üzere yerel parti yapımız konuyla ilgilenmektedir. Merkez Yürütme Kurulumuz Eş Genel Başkanlarımızın çağrısıyla Genel Merkezimizde tekrar toplanıyor" ifadeleri kullanıldı.

"SİSTEMATİK BİR KATLİAM POLİTİKASI İZLENİYOR"

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP üzerinden Kürt halkına karşı sistematik bir katliam politikası izleniyor. Geçtiğimiz günlerde Afyon’da, Ankara’da, Konya’da benzer ırkçı saldırılar yaşandı. İktidar tedbir almak yerine saldırı zeminini güçlendirecek politikalar izlemeye devam etti" ifadelerini kullandı.

Sancar, "Biz HDP olarak Kürt halkına yönelen bu ırkçı saldırıları göğüslemek için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz ama tekrar ediyoruz; ortada ciddi bir kaos planı var, bu planın hedefi Kürtler üzerinden bu ülkede ortak yaşamın temellerini yok etmektir" diyerek devam etti.

"SADECE KINAMA YETMEZ"

"Sadece kınama yetmez, sadece başsağlığı mesajları yetmez" diyen Sancar, "Yan yana durarak bu politikaları boşa çıkarmak için daha etkili, daha inandırıcı ve kararlı ortak tavra ihtiyaç vardır. Kürt halkı asla yalnız değildir, Kürt halkı asla bu saldırılar karşısında korkacak, sinecek bir halk değildir. Bu halkın iradesini temsil eden parti olarak HDP, Kürt halkının yaşam hakkını ve eşit yaşam imkanlarını koruyacak, büyütecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

Sancar, şunları söyledi:

"Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya’da olacak. Bütün muhalefet partilerinin liderlerini ve demokrasi güçlerini de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya’ya bekliyoruz. Bunlar öyle kişisel husumet, çıkar, münferit öfke ile açıklanabilecek olaylar değildir. Tersine sistematik bir planın adım adım hayata geçirilen vahşi uygulamalarıdır. Hep birlikte yeter diyelim, faşizme ve ırkçılığa hep birlikte dur diyelim."