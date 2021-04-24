Konya'da bir sitedeki 23 Nisan kutlaması için polis tutanak tuttu
Konya'da polis ekipleri, akşam saatlerinde bir sitede yapılan 23 Nisan kutlaması için tutanak tuttu. Tutanakta, "pandemi kurallarının ihlal edilmediğinin" belirtilmesine rağmen kutlama sonlandırıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi, Selçuk Mahallesi’ndeki Altınpark Sitesi’nde dün akşam saatlerinde site yönetimi 23 Nisan kutlaması yaptı. Ancak kutlamaya polis müdahale ederek saat 22.15'te sonlandırdı.
Polis tutanağında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılan marş ve ışık gösterisi için kullanılan “23 Nisan programının yapıldığı, müzik çalındığı şeklinde ihbar üzerine (…) eğlencenin sonlandırılmaması durumunda ekiplere gerekli işlemin yapılacağı bildirilmiştir” ifadeleri dikkat çekti.
Tutanakta, site içerisinde yapılan 23 Nisan kutlamaları konusunda, "Pandemi kuralları çerçevesinde herhangi bir sosyal mesafe ve maske takmama ihlallerinin olmadığı, sadece iki görevli ile site yöneticisi Haydar Çekkılıç isimli şahsın olduğu görülmüş, şahıslara gerekli ikazlar yapılarak yapılan ışıklı ve sesli gösteriye son verilmiş olup, iş bu tutanak mahalinde tarafımızdan tanzim ile altı bilikte imza altına alınmıştır" denildi.
Sosyal mesafe ve maske ihlali yapılmadığını belirleyen polis ekipleri, site yönetimini uyararak kutlamalara son verdi.
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