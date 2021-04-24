Olayın adresi Konya! Okulun öğrenci grubunda Mustafa Kemal için skandal sözler

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:04

Türkiye 23 Nisan’ı pandemi gölgesi altında kutlamaya çalışırken Konya Sarayönü Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin WhatsApp ödev grubunda, Mustafa Kemal karşıtı ve sert tepkilere neden olan mesajlar yazıldığı ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre; okulun tarih öğretmeninin öğrenci grubunda 23 Nisan’ın önem ve değerini anlatan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili videoyu WhatsApp grubunda paylaşmasına bir kişi karşı çıktı. "Burası ödev grubu değil mi Mustafa Ke malın ne işi var burada" ifadelerini yazan F.G.’ye tarih öğretmeni yanıt verse de "Öğretmenlik yapın beyin yıkamayın" tepkisiyle karşılaştı.

İşte o mesajlar: