Konya'da deprem
Konya’da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya’nın Kundullu-Tuzlukçu bölgesinde saat 21.28’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
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