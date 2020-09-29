Konya'da deprem

Konya’da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 21:43
Konya'da deprem
Abone Ol google-news

Konya’nın Kundullu-Tuzlukçu bölgesinde saat 21.28’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler