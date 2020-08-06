Konya'da, koronavirüs testi pozitif kişilere giriş- çıkış yasağı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 14:10

Konya'da son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Buna göre, araçlarıyla şehre giriş çıkış yapanlara polis kontrol noktalarında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından HES kodu sorgulaması gerçekleştirilirken, koronavirüs testi pozitif olan ve evde kalması kararlaştırılan kişilerin seyahat etmelerine izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara ise 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294’üncü maddesi gereğince cezai işlem uygulanacak.



Kurul ayrıca 15 Ağustos’ta başlaması planlanan özel eğitim kurumlarının telafi eğitimlerini de tekrar değerlendirilmek üzere 2 hafta sonraya erteledi.







