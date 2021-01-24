Konyaspor Antalyaspor sessiz sedasız
İttifak Holding Konyaspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin), Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Musa Çağıran (Dk. 72 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 46 Bytyqi), Kravets
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+1 Serdar Gürler), Fredy, Amilton (Dk. 87 Sam), Jahovic (Dk. 73 Orgill)
Sarı kartlar: Dk. 30 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 21. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
48. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.
60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı.
90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 berabere bitti.
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