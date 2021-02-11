Konyaspor-Beşiktaş maçında gol var

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor-Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 19:49
Konyaspor-Beşiktaş maçında gol var
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor-Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Sergen Yalçın, yeni transfer Cenk'e 11'de yer verdi.

4. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı.

13. dakikada Beşiktaş Oğuzhan'ın golüyle öne geçti.

KONYASPOR: Eray, Kubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Hadziahmedovic, Musa, Shengelia, Cikaleshi, Sekidika

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Atiba, Necip, Hasic, Oğuzhan, N'Koudu, Cenk


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