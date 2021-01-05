Konyaspor-Galatasaray karşı karşıya

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor ile ligde 39. kez karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 18:43
Konyaspor-Galatasaray karşı karşıya
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KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık,  Abdülkerim, Guilherme,  Oğuz Kağan, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi.

GALATASARAY: Okan, Lines, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Oğulcan, Diagne

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor ile ligde 39. kez karşılaşacak.


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