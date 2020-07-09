Konyaspor kaçtı, Gaziantep yakaladı:3-1

09 Temmuz 2020 Perşembe, 22:16

Haftanın önemli maçında Gaziantepspor FK ile Konyaspor karşılaştı.



Düşme hattındaki konuk ekip Milosevic'le 13. dakikada öne geçti. 87. dakikada Maxim'in penaltısı durumu 1-1'e getirdi.

90. dakikada bu kez Morais getirdi, Furkan vurdu ve Gaziantep FK'yı galibiyete taşıdı: 2-1.

Konyaspor beraberlik için kalecisi ile Gaziantep kalesine yüklendi, topu kapan Pawlowski ani atakta skoru ilan etti: 3-1.