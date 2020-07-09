Konyaspor kaçtı, Gaziantep yakaladı:3-1
Haftanın önemli maçında Gaziantepspor ile Konyaspor karşılaştı. Ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.
Haftanın önemli maçında Gaziantepspor FK ile Konyaspor karşılaştı.
Düşme hattındaki konuk ekip Milosevic'le 13. dakikada öne geçti. 87. dakikada Maxim'in penaltısı durumu 1-1'e getirdi.
90. dakikada bu kez Morais getirdi, Furkan vurdu ve Gaziantep FK'yı galibiyete taşıdı: 2-1.
Konyaspor beraberlik için kalecisi ile Gaziantep kalesine yüklendi, topu kapan Pawlowski ani atakta skoru ilan etti: 3-1.
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