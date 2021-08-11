Konyaspor, Nafican Yardımcı ile sözleşme imzaladı

İttifak Holding Konyaspor, son olarak 2. Lig ekibi Çorum Futbol Kulübü'nde forma giyen Nafican Yardımcı ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

AA
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:58
Konyaspor, Nafican Yardımcı ile sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon TFF 2. Lig temsilcisi Çorum'da forma giyen Nafican Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Kulüp açıklamasına göre, Nafican Yardımcı için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yönetim kurulu üyesi Ömer Demirhan'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi ve oyuncuyla 4 yıllık mukavele yapıldı.

Burada transferiyle ilgili görüşlerini aktaran Nafican Yardımcı, "Konyaspor'u seçmemdeki neden, gençlere verilen önemdir. Elimden geleni yapacağım. Forma savaşında ben de varım. Konyaspor taraftarının büyüklüğünü biliyorum. Taraftarlarımız bu sezon maçlara gelecekler. Onların desteklerini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Onlar için sahada savaşacağız." ifadelerini kullandı.



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