Barcelona, PSG'ye transfer olan Lionel Messi'ye borcunu ödeyemedi
Barcelona'nın, Paris Saint-Germain'e transfer olan dünyaca ünlü eski futbolcusu Lionel Messi'ye olan borcunu ödemekte zorluk yaşadığı öne sürüldü.
16 seneyi aşkın süredir formasını giydiği Barcelona'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan ve Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalayan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Barcelona arasındaki finansal problemler, henüz çözülmedi. Katalan ekibinin, dünyaca ünlü futbolcuya olan 39 milyon Avroluk borcunun, henüz ödenmediği ifade edildi.
BORÇ, MESSI'NİN YILLIK ÜCRETİNDEN FAZLA
Football-espana.net'in haberine göre Katalan ekibi, Messi'nin bu yaz sona eren beş yıllık sözleşmesinde yer alan toplam 144 milyon Avroluk sadakat bonusunun 66 milyon Avroluk ilk kısmını, 2020 yılının Şubat ayında ödedi. Barcelona, kalan 78 milyon Avroluk ödemenin yarısını ise geçtiğimiz yılın Haziran ayında ödedi. Bordo-lacivertli ekip, borcun 39 milyon Avroluk kısmını ise ekonomik sorunlar nedeniyle henüz ödemedi.
34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın yeni kulübü PSG'den alacağı yıllık ücretin 35 milyon Avro olacağı öğrenilmişti.
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