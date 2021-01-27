Köpeği öldüresiye dövüp attı, para cezası kesildi!
Avcılar’da Aziz A. isimli bir kişi tarafından sopayla öldüresiye dövülen köpek, çöplükte can çekişirken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin bulduğu köpek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedaviye alınırken, köpeği öldüresiye döven Aziz A’ya ise 1100 TL para cezası kesildi.
Firuzköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, Balcıbük Caddesi’nde bir kişinin, bir köpeği sopayla vurarak yaraladığı, daha sonra da çöpe attığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adreste ‘Rottweiler’ cinsi dişi köpeği gözünden ve başından yaralı halde buldu. Polis ekipleri, sahipsiz hayvana eziyet ettiği belirlenen Aziz A.’yı yakalayarak Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’ne götürdü.
Aziz A'nın burada, sokak köpeğinin 10 tavuğunu öldürmesine çok sinirlendiğini, kızgınlıkla dövdüğünü söylediği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli serbest bırakılırken, hakkında 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/A maddesindeki “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” hükmü uyarınca bin 100 TL para cezası uygulandı.
AMELİYAT EDİLDİ
Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’nden bir ekip, köpeği Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Gözünden ameliyat edilen köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibine teslim edildi. Köpeği teslim alan görevli, “Şimdi gider gitmez görevlimiz tekrar müdahale edecek. Gözünde ve kafasında açık yaralar var. Onlar tekrardan tedavi edilecek. Durumu şu an gayet ağır. Kafa travması geçiriyor. Ağzında içten kaynaklı kanamalar var. Kafasında açık yaralar var. Şiddetli darp uygulanmış. Şuuru, bilinci kapalı. Yerinden çıkan bir gözü tekrar burada dikildi. Geri kalan tedavisi İBB’ye ait Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde yapılacak” dedi.
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