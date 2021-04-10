Köprüde Buluşmalar’da ödüller sahiplerini buldu

10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar bu yıl içinde bulunduğumuz salgın döneminin olumsuz koşulları sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bu yıl 16. kez düzenlenen atölyelere katılan sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olan Köprüde Buluşmalar’da ödüller çevrimiçi olarak düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Köprüde Buluşmalar, pandemi sebebiyle bu yıl 2-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlendi. 15. senesinde olduğu gibi 16. senesinde de çevrimiçi olarak düzenlenen

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 84 başvuru yapıldı. Başvurular, danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 12 kurmaca ile 3 belgesel film projesi belirlendi. Projelerin uluslararası sunumları 7-8-9 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Komşular Platformu‘na 5 uzun metrajlı film ve 1 belgesel projesi katılırken Work in Progress’e ise uluslararası sunumlarını yaparken filmlerini tamamlamak için destek aramak üzere Türkiye’den 5 uzun metraj film ve 2 belgesel seçildi.

Köprüde Buluşmalar’da 17 uzun metraj ve 4 belgesel film ile 5 dizi projesinin sunumları yapıldı. Aynı zamanda post-prodüksiyonu devam eden 5 belgesel ve 2 uzun metraj filmin kapalı gösterimleri çevrimiçi ortamda 7-8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

Köprüde Buluşmalar kapsamında TRT’nin katkılarıyla düzenlenen Film Geliştirme Atölyesi’nde sinemacılara verilen desteklere eklenen 50.000 TL TRT Özel Ödülü,Tereddüt Çizgisi projesinin yönetmeni Selman Nacar ve yapımcıları Burak Çevik ve Diloy Gülün‘e verildi.

WORK İN PROGRESS ÖDÜLLERİ

Köprüde Buluşmalar’ın seçici kurulu tarafından değerlendirilen Türkiye’den 5 uzun metraj film ve 2 belgesel post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapıldığı Work in Progress’e filmlerini tamamlamak için destek aramak üzere seçildi.

Work in Progress jürisinde Alessandro Gropplero (Venice International Film Critics’ Week), Benjamin Mirguet (First Cut Lab) ve Daniela Cölle (Pluto Film) yer aldı ve ödülleri açıkladı.

30.000 TL Anadolu Efes Ödülü, “yazarının güçlü hayal gücü ve derin hikâye anlatıcılığı sayesinde modern Türkiye’nin pek çok önemli temasını bir araya getiren ve insan doğasını inatçı bir çevre içinde yansıtan” Kar ve Ayı filminin yönetmeni Selcen Ergun ve yapımcısı Nefes Polat’a verildi.

Bu yıl ilk kez verilen ve filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini Berlin’de gerçekleştirmeyi kapsayan Cine Chromatix Post-prodüksiyon Ödülü, “aile hayatını dürüst, kişisel bir yerden anlatan ve hayatı çok da kolay olmamış bir kadının cesaretini konu alan” Eat Your Catfish belgesel filminin yönetmen ve yapımcıları Senem Tüzen, Noah Amir Arjomand ve Adam Isenberg’e verildi.

Bu yıl ilk kez verilen ve film dünyasının en önemli yapı taşlarından biri olan sesin foley kayıt ve kurgu aşamasını içeren İstanbul Foley Ödülü, “resmettiği manzaraların şiirsel dilini eksiksiz tercüme edebilmesi ve oyunbazlığı için” Unutma Biçimleri filminin yönetmeni Burak Çevik’e ve yapımcısı Selman Nacar’a verildi.

Bu yıl ilk kez verilen ve film tanıtımının en önemli aşamalarından olan fragman yapımını kapsayan Fragmanhouse Ödülü, “izleyicinin güç ilişkileri, sırlar ve durmadan yağan karla dolu çetrefilli bir mikro kozmosu bir an için görmesini sağlayan” Kar ve Ayı filminin yönetmeni Selcen Ergun’a ve yapımcısı Nefes Polat’a verildi.

Kazanan filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan gösterim imkanı ve dağıtım sırasında tanıtım desteği veren Başka Sinema Ödülü, “Kültürel hafızalar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya iken umarız bu ödül Hemşin halkının geleneklerini ve en önemlisi müziklerini korumasına bir katkıda bulunur.” yorumu eşliğinde Hatıraların Gölgesinde filminin yönetmeni Şafak Şahin’e ve yapımcısı Emek Yıldırım Şahin’e sunuldu.

Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü, “karizmatik, gizemli ve bir o kadar da ilham veren asi bir kadın ana karakteri olan” Halime filminin yönetmeni ve yapımcısı Morteza Atabaki’ye takdim edildi.