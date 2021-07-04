Köprüden önce son çıkış

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Cumhuriyet’in sorunlarını yanıtlayan EY Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman ise varlık barışıyla ilgili son uzatmanın farklı bir anlamı daha olduğunu ifade etti. “Bundan sonra yurtdışında varlığı olup varlık barışından yararlanmayanları bekleyen bir risk var” diyen Kahraman, bu konuda şu vurguyu yaptı: “Çünkü artık ‘finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi’ başlıyor. OECD üyesi olan Türkiye ‘vergi şeffaflığı düzenlemelerine’ uymak durumunda. Türkiye’nin finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimini hayata geçirmemesi sorun yaratacak noktaya geldi.”

KARA LİSTE TEHLİKESİ

Bu nedenle Türkiye, kısa süre önce yasal bir düzenleme (4025 sayılı karar) yaparak 27 Avrupa Birliği (AB) üyesiyle 2019 yılı bilgilerini en geç 1 Eylül 2021, 2020 ve 2021 yılları bilgilerini ise her durumda sırasıyla 30 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2022 tarihine kadar paylaşacağını açıkladı. Aksi takdirde Türkiye’nin AB’nin “kara listesi” alınma riski var. Kara liste Türkiye’nin, AB yardımları veya kalkınma fonlarının dondurulması gibi sınırlı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Varlık barışının sürekli uzatılmasıyla ilgili ilginç bir yorum yapan Kahraman, “Sezar’a atfedilen bir söz var: ‘Barış istiyorsanız savaşa hazır olun’. Acaba yurtdışı varlıklarla ilgili savaşa hazır olunmadığı için mi barışamıyoruz. Ancak bilgi değişiminin başlaması ve 31 Ağustos’ta sonra erecek ‘matrah artırım’ imkânı dikkate alındığında, söz konusu düzenlemelere ‘köprüden önceki son çıkış fırsatı’ olarak bakmakta fayda var” dedi.