Kore Yarımadasında tansiyon yükseliyor: Ortak çalışma ofisi yıkıldı
Kuzey Koreli yetkililerin sınıra asker yığma tehdidi sonrası bugün iki ülke sınırında yer alan bir ortak çalışma ofisinin Kuzey Kore ordusu tarafından yıkıldığı öne sürüldü
Hafta sonunda Güney Kore sınırından Pyongyang yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu. Bir açıklama yapan Kim Yo-jong, askerlerin herhangi bir operasyona hazır olduğunu dile getirmişti.
Bu açıklamaların ardından bir duyuru da Kuzey Kore ordusundan geldi. Sözcü'nün haberine göre, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, “Ordumuzu tampon bölgeye göndermek için harekât planı üzerinde çalışıyoruz. Hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda hızlı adımlar atmaya hazırız ve alarm durumundayız” açıklamasını yaptı.
BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore ordusu, Kuzey ve Güney Kore sınırında yer alan Kaesong kasabasındaki bir Kuzey-Güney ortak çalışma ofisini hedef alarak imha etti. Operasyonda herhangi bir can kaybı olup olmadığı belirtilmedi.
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