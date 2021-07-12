Korkmaz Karaca’dan Süleyman Soylu’ya ziyaret

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:38

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündem olan isimlerden Korkmaz Karaca, Ankara’da düzenlenen AKP MKYK toplantısı sonrası, Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile birlikte Soylu’yla bir araya geldi.

Karaca ve Koç, Ardahan’ın taleplerini Bakan Soylu’ya iletti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Karaca, “Kaan Koç bizim il başkanımız. Son derece genç bir kardeşim. Uyum içinde çalışıyoruz. Hep beraber Ardahan’a hizmet edeceğiz” dedi.

Peker, Korkmaz Karaca hakkında, “iş bitiricilik”, “rüşvet” gibi iddialarda bulunmuştu.