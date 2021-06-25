Korkut Eken, kullandığı ifadeler için Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Emekli Yarbay Korkut Eken, kendisi için “Hiç sevmem. Karanlık bir tiptir” ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstererek, “Hayatımın hiçbir noktasında karanlık bir tip olmadım. Terör örgütlerini sevindirmiştir. O makamda oturan kişinin devlet adamlığı vasfı taşıması gerekir” dedi.

Emekli olduktan sonra Antalya’da yaşamayan başlayan Korkut Eken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti. Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996 yılında katledilmesine ilişkin Korkut Eken’i işaret etmişti. Peker, Korkut Eken’in Adalı cinayeti için kendisinden yardım istediğini, bunun için kardeşi Atilla Peker’i görevlendirdiğini belirtmişti. Atilla Peker savcılığa verdiği ifade de, gazeteci Adalı’yı öldürmek için Korkut Eken’le Kıbrıs’a gittiklerini açıklamıştı. Korkut Eken iddialara ilişkin Atilla Peker ile Kıbrıs’a gittiğini doğrularken, cinayette parmağı olduğu iddiasının ise yalan olduğunu savunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Korkut Eken ile ilgili soru üzerine “Hiç sevmem. Karanlık bir tiptir” ifadelerini kullanmıştı.

‘TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA’

Uzun süredir sessizliğini koruyan Korkut Eken, dün yazılı bir açıklama yaparak İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. “Devlete 35 yıl onuru ve şerefiyle hizmet etmiş, 3 madalya sahibi, Kıbrıs ve Güneydoğu gazisi emekli bir MİT/asker personeli olarak bu sözlere cevabım şöyledir” diyen Korkut Eken, şu ifadeleri kullandı: “Bizim PKK ile mücadelemiz, İçişleri Bakanımız henüz 15 yaşındayken, 15 Ağustos 1984’te başladı. Bugünkü teknik imkanların olmadığı (gece görüş sistemleri, haberleşmedeki yenilikler, İHA-SİHA gibi hava desteği yokken göğüs göğüse mücadeleyi kastediyorum) o günün şartlarını takdirlerinize bırakıyorum. Bizim literatürümüzde karanlık tip; uyuşturucu kaçakçıları, silah tacirleri, fuhuş çeteleri vesaire için kullanılan bir deyimdir. Devlete bunca yıl hizmet etmiş, terörle mücadeleye yıllarını adamış bir vatansever olarak, bu sözleri ‘talihsiz bir açıklama’ olarak değerlendiriyorum.”

“Geçmişi bilmeyen geleceğe yön veremez” diye devam eden Eken, “Yıllardır PKK ve DHKP-C’nin hedefi durumundayım. Bakanın bu açıklaması, sadece ve sadece bizi hedef tahtasına koyan terör örgütlerini sevindirmiştir. Hayatımın hiçbir noktasında karanlık bir tip olmadım. İçişleri Bakanlığı makamı bizim için kutsal olmakla birlikte, orada oturan ‘devlet adamlığı’ vasıflarını taşıması gereken bu kişinin açıklamalarını şiddetle reddediyorum” dedi.