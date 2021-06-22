Korkutan depremin sesi ortaya çıktı
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.14'te 5,3. büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında kaydedilen sinyal sesi ise ürküttü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi
Depremin yeraltındaki ürkütücü sinyal sesi ise Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi tarafından kaydedildi.
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