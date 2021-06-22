Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 01:26
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
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