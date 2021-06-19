Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Kasapoğlu açıkladı
İstanbul'da 4.2 şiddetindeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, "Beklenen büyük İstanbul depremiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok" açıklamasını yaptı.
Saat 15.07'de 4.2 şiddetinde gerçekleşen deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. Cumhuriyet'ten Hatice Nur Şahingöz'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, "Beklenen büyük İstanbul depremiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. O nedenle İstanbulluların tedirgin olmalarına ve paniğe kapılmalarına gerek yok" açıklaması yaptı.
İşte Şahingöz'ün soruları ve Prof. Kasapoğlu'nun yanıtları:
Öncelikle hepimize geçmiş olsun, kısa ama yine de etkili bir şekilde hissedilir olduğunu düşündüğümüz bu deprem hakkında neler söylemek istersiniz? Bu deprem bize beklenen büyük İstanbul depremi hakkında ne söylüyor?
Kartal bölgesinde oradaki irili ufaklı birçok faydan biri üzerinde oluşan küçük, münferit, olağan depremlerden birisi. Büyüklüğü de üç ila dört arasında. Kuzey Anadolu fayıyla ve Kuzey Anadolu fayının Marmara içerisindeki Kuzey kolu üzerinde beklenen büyük İstanbul depremiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. O nedenle İstanbulluların tedirgin olmalarına ve paniğe kapılmalarına gerek yok. Ancak, İstanbul'da beklenen büyük deprem için gerekli hazırlıklar da savsaklanmamalı, bir an önce yerine getirilmeli.
Depremin, beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi olmadığını rahatalıkla söyleyebilir miyiz?
Bu depremin alakası yok büyük İstanbul depremiyle, biraz sığ olduğu için şiddetli hissedilmiş olabilir çünkü bu depremler daha dar bir bölgede daha şiddetli hissedilirler ama derin depremler geniş bir bölgede daha az şiddetli hissedilir.
Kısa ama şiddetli hissedilmesinin nedeni depremin sığ olması mı?
Evet sığ olmasından kaynaklanıyor. Küçük bir deprem ama sığ olduğu için şiddetli hissedildi, küçük depremlerin süreleri de kısa olur.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- İstanbul'da korkutan deprem
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Prof. Üşümezsoy'dan çarpıcı değerlendirmeler!
- Sosyal medyaya damga vuran reklam!
- Sedat Peker'in ne zaman video yayınlayacağı belli oldu
- İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu
- Para aldığı iddia edilmişti... Hakan'dan suç duyurusu