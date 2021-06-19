Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Kasapoğlu açıkladı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:27

Saat 15.07'de 4.2 şiddetinde gerçekleşen deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. Cumhuriyet'ten Hatice Nur Şahingöz'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, "Beklenen büyük İstanbul depremiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. O nedenle İstanbulluların tedirgin olmalarına ve paniğe kapılmalarına gerek yok" açıklaması yaptı.

İşte Şahingöz'ün soruları ve Prof. Kasapoğlu'nun yanıtları:

Öncelikle hepimize geçmiş olsun, kısa ama yine de etkili bir şekilde hissedilir olduğunu düşündüğümüz bu deprem hakkında neler söylemek istersiniz? Bu deprem bize beklenen büyük İstanbul depremi hakkında ne söylüyor?

Kartal bölgesinde oradaki irili ufaklı birçok faydan biri üzerinde oluşan küçük, münferit, olağan depremlerden birisi. Büyüklüğü de üç ila dört arasında. Kuzey Anadolu fayıyla ve Kuzey Anadolu fayının Marmara içerisindeki Kuzey kolu üzerinde beklenen büyük İstanbul depremiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. O nedenle İstanbulluların tedirgin olmalarına ve paniğe kapılmalarına gerek yok. Ancak, İstanbul'da beklenen büyük deprem için gerekli hazırlıklar da savsaklanmamalı, bir an önce yerine getirilmeli.

Depremin, beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi olmadığını rahatalıkla söyleyebilir miyiz?

Bu depremin alakası yok büyük İstanbul depremiyle, biraz sığ olduğu için şiddetli hissedilmiş olabilir çünkü bu depremler daha dar bir bölgede daha şiddetli hissedilirler ama derin depremler geniş bir bölgede daha az şiddetli hissedilir.

Kısa ama şiddetli hissedilmesinin nedeni depremin sığ olması mı?

Evet sığ olmasından kaynaklanıyor. Küçük bir deprem ama sığ olduğu için şiddetli hissedildi, küçük depremlerin süreleri de kısa olur.