Korkutan tablo: Temiz su kaynakları çekiliyor
Baran Bozoğlu, "Yüzey sularının yüzde 76’sı kirlendi. Arıtma ve depolama politikasına ağırlık verilmeli."
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’nin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme olduğunu söyleyerek “Bugün yüzey sularımızın yüzde 76’sı kirlenmiş durumda. Bu kirlenme devam ediyor. Bu sorun ancak güçlü, koordinasyonu sağlayan, iklim krizini de öngören bir Su Kanunu çalışması ile aşılabilir” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Bozoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler’in “Herkes İçin Su ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu”na göre Türkiye’nin yüzde 35 oranında güvenli sanitasyon (temiz içme suyu arıtımı) hizmetine erişemediğini, evsel atıksuların ise sadece yüzde 36’sının uygun şekilde arıtıldığının kaydedildiğini aktaran Bozoğlu, “Ülkemizin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme var. Entegre su yönetimimize ise 100 üzerinden 72 puan verilmiş” dedi.
İç Anadolu’da, Ankara’yı besleyen havzalar başta olmak üzere barajlardaki kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş yaşandığını aktaran Bozoğlu, Türkiye’de su yönetiminin çokbaşlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.
KİRLENME SÜRÜYOR
Bozoğlu, “Resmi raporlara göre organize sanayi bölgeleri de katıldığında arıtılmış atıksuların yalnızca yüzde 2.5’ini tekrar kullanıyoruz. Sanayiyi çıkardığımızda bu oranın yüzde 1-1.5 seviyelerinde olduğu öngörülüyor. Oldukça düşük bir oran” diye konuştu.
Bozoğlu, taşkın, kar ve yağmur sularının yeraltına depolanması yöntemlerine odaklanılması gerektiğini aktararak Ankara’da ASKİ’nin başlattığı Yönetilen Yeraltı Suyu Depolama Projesi’ne işaret etti. Bozoğlu, “Taşkın, yağmur ve kar sularını depolayarak Gölbaşı, İncek ve civarında sulama ve kullanma suyu olarak değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi.
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