Korona göçü tam gaz, yollar doldu taştı!
Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan yurttaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.
ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ
Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor. Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.
KARADENİZ SAHİL YOLU DOLDU
Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun kent girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ve Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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