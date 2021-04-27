Uçak biletlerine 'tam kapanma' zammı
Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte uçak ve otobüs biletlerine talep arttı. Artan talep sonrası uçak biletlerine zam geldi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma dönemini, tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, havayolu şirketlerinin bilet satış sistemlerinin kilitlenmesine neden oldu. Yoğun talep, bilet fiyatlarını da artırdı.
17 günlük tam kapanma sürecinde, iç hat yolcuları, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren alacakları izin belgeleriyle seyahat edebilecek. Tam kapanma kararının açıklanmasıyla bu dönemi memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, havayolu şirketlerinin bilet satış sistemlerinin kilitlenmesine neden oldu. Talebin artmasıyla uçak bilet fiyatlarında da artış yaşandı.
Yoğun ilginin olduğu Gaziantep'e ekonomi sınıfı bilet, 494 ile 662 lira arasında, Trabzon’a 494 ile 813 lira arasında satışa sunuldu. İç hatlarda business biletler ise 745 ile 1760 lira arasında satılıyor.
DIŞ HATLARDA UÇUŞLAR DEVAM EDECEK
Öte yandan tam kapanmada zorunlu hale getirilen seyahat izin belgeleri, İçişleri Bakanlığı’na ait e-başvuru sistemi üzerinden ya da telefonla 199 aranılarak alınabilecek. Dış hatlarda seyahat edecek olan yolcular için kısıtlama bulunmuyor. Yolcular, gidecek oldukları ülkenin seyahat şartlarını yerine getirdikleri taktirde sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilecek.
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