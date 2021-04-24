Korona hastası olan yurttaşı, fatura kesebilmek için yeşil bekleme alanına gönderdi
Covid-19 testi pozitif çıkan Kıymet Karabulut, alerji sonucu hastaneye kaldırıldı. Acilde diğer hastalarla birlikte sıra bekletilen yurttaş hastane yönetimine tepki gösterdi.
İstanbul Avcılar’da koronavirüs tanısı konulan Kıymet Karabulut Taşdan (61), kullandığı ilaçların alerji yapması üzerine 112 Acil Servis ambulansı ile evinin yakınında bulunan özel bir hastanenin aciline kaldırıldı. Diğer hastaların bulunduğu alanda bekletildiğini ve tedavinin ardından kendisine 388 lira fatura kesildiğini anlatan Taşdan, “Doktor durumumun acil olmadığını söyleyerek yeşil bekleme alanına aldı. Amaç şu. Kırmızı alanda tedaviye alırlarsa fatura kesemeyecek. Yeşil alana alarak fatura kestiler. Yeşil alan odasında müdahale edildi Korona olmama karşın diğer hastaların arasında bekletildim. Diğer hastalar riske atıldı. Acil götürüldüğüm için yanımda para da yoktu. Faturayı pazartesi ödemem şartıyla hastaneden taburcu edildim. Hani korona hastalarından para alınmıyordu” diye isyan etti.
Bir hafta önce koronavirüs tanısı konulan Taşdan, başına gelenleri gazetemize anlattı. Taşdan, korona teşhisi konulduktan sonra beş gün ilaçlarını kullandığını, son gün vücudunun tamamında alerjiler meydana geldiğini anlatarak “Tüm vücudum kabardı, kızardı ve kaşınmaya başladı. Bunun üzerine önce ilçe sağlığı aradım, sonra aile hekimimi aradım, fotoğraflarımı attım. İyileşmeyince aile hekimim ‘Hiç bekleme 112’yi ara, hastaneye götürsünler’ dedi. 112’yi arayınca Avcılar’da evime de yakın olan özel hastaneye götürüldüm” dedi.
‘KİMLİĞİMİ ALMAK İSTEDİLER’
Taşdan şöyle devam etti: “Serum taktılar, ilaç verdiler, çıkış işlemleri için faturayı ödemem gerektiğini belirterek diğer hastaların olduğu alana gönderdiler. Bağıra bağıra ‘Covid hastasıyım, beni burada tutmanız doğru değil’ dedim. ‘Bir sürü insanı riske attınız’ dedim. Bağırarak korona hastası olduğumu söyleyince insanlar dağıldılar. Yanımda yalnızca kimliğim vardı, ayağımda terliğim ve pijamamla hastaneye gitmiştim. Müşahede, serum, ilaç parası 388 lira kesilmiş, ödemeyedim çünkü yanımda hiçbir şey yoktu. Kimliğimi alıkoymak istediler.”
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