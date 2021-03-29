Koronavirüs (Covid-19) aşısı için nasıl randevu alınır? e-Nabız'dan aşı randevusu almanın yolu
Koronavirüs (Covid-19) aşısı için randevu nasıl alınır? Korona virüs aşısı için birkaç basit adımda randevu oluşturabilirsiniz. Korona virüsü aşısı randevusu almanın yolları haberimizde...
Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası gelen vatandaşlar, birkaç adımda korona virüs aşısı için randevu oluşturabiliyorlar.
Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir.
Koronavirüs aşısı için randevu almanın bir diğer yolu ise şöyle;
Aşı randevusu almak isteyenler, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.
Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.
Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor.
Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.
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