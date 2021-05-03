Koronavirüs aşısı oldu, eve dönerken kazada yaşamını yitirdi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Covid-19 aşısı olduktan sonra eve dönmekte olan sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Çavundur Mahallesi Tahtayazı yolu üzerindeki TOKİ Konutları mevkiinde Aydın Acar idaresindeki 06 AY 7628 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Emine G. ve Güllü K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAHREDEN DETAY
Kazada hayatını kaybeden Aydın Acar’ın aile hekimine Covid-19 aşısı olmak için komşularıyla birlikte gittiği ve aşı olduktan sonra TOKİ konutlarındaki evine döndüğü öğrenildi.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- 22 ilin valiliği alkole yasak getirdi