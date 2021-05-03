Esnaf çay kazanını fırlatarak isyan etti: Bir tek yardım yok, lanet olsun böyle adalete
Manisa'da çay ocağı işleten Ufuk Üçkan, pandemi döneminde destek alamadığını söyleyerek, çay kazanının dükkanının önüne attı. Üçkan, "Ben 21 yıldan beri kahveciyim, bana bir tek destek yok. Lanet olsun böyle kahveciliğe. Bir tek yardım yok, lanet olsun böyle adalete" dedi.
Manisa'da çay ocağı işlettiği öğrenilen Ufuk Üçkan isimli yurttaş, çay kazanını dükkanının önüne attığı görüntüleri TikTok hesabından paylaştı.
Üçkan'ın, çay kazanını fırlatırken, "Ben 21 yıldan beri kahveciyim bana bir tek destek yok. Lanet olsun böyle kahveciliğe. Bir tek yardım yok, lanet olsun böyle adalete. Devletten de yardım istemiyorum, kapatıyorum artık kahvehaneyi. Bana 'aç mısın susuz musun' diye soran yok. İstemiyorum, ocak da onların olsun" dediği görüldü.
"KIRAATHANE ESNAFIMIZI BATIRDINIZ"
CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da videoyu, "Çay kazanını fırlatan kahveci isyan etti: ‘21 yıllık kahveciyim, bana tek kuruş destek yok, aç mısın diye soran yok. İstemiyorum da lanet olsun böyle adalete" diyerek paylaştı.
Çay kazanını fırlatan kahveci isyan etti: "21 yıllık kahveciyim, bana tek kuruş destek yok, aç mısın diye soran yok. istemiyorum da, lanet olsun böyle adalete." pic.twitter.com/Qe6QXImO0C— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 3, 2021
CHP PM Üyesi Eren Erdem de videoyu paylaşırken, "Kıraathane esnafımızı batırdınız. Batırdığınız esnafımızın; 'Devlet bana tek bir destek vermedi. Lanet olsun böyle adalete' sözü kulaklarınızda çınlasın" dedi.
Kıraathane esnafımızı batırdınız.— Eren Erdem (@erenerdemnet) May 3, 2021
Batırdığınız esnafımızın;
“Devlet bana tek bir destek vermedi. Lanet olsun böyle adalete” sözü kulaklarınızda çınlasın...
pic.twitter.com/69uvNisixJ
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