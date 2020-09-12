Koronavirüs belirtilerini tespit edebilen akıllı maske geliştirildi

12 Eylül 2020 Cumartesi, 09:56

Singapur’da bir grup bilim insanı, koronavirüs belirtilerini tespit edebilen "akıllı maske" geliştirdi.

Webtekno.com'un The Straits Times gazetesinde yer alan haberden aktardığına göre; geliştirilen maskede nabız, vücut sıcaklığı, kan basıncı ve oksijen seviyelerini ölçebilen sensörler yer alıyor.

Bu sensörler sayesinde maskeyi takan kişinin sağlık durumunu ve değişkenlikleri saptayabilen maske, her 30 dakikada bir bu bilgileri cep telefonuna gönderiyor.

Profesör Chen Xiaodong (solda) Profesör Loh Xian Jun

SENSÖRLER BAŞKA MASKEYE TAKILABİLİR

Geliştirilen akıllı maskenin önemli özelliklerinden birisi sensörlerinin başka maskelerde de kullanılabiliyor olması. Yani sürekli aynı maskeyi kullanmak yerine, sensörler dezenfekte edilip yeni maskenin üzerine takılabilir.

Maske içinde yer alan çiplerin neme dayanıklı olduğunu söyleyen bilim insanları, salgının yayılmasının önüne geçmek için ilerleyen günlerde daha sık rastlanabilecek bu akıllı maskelerin şu anda 36 dolar fiyatla satıldığını, seri üretime geçildiğinde bu fiyatın 15 dolara kadar düşebileceğini bildirdi.

Bu maskelerin ne zaman seri üretime geçip tüm dünya tarafından erişilebilir olacağı şu an bilinmiyor.