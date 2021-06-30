Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Gündemde neler var?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından canlı açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Bilim Kurulu toplantısında, BioNTech aşısında 6-8 hafta olan ikinci doz süresinin 4 haftaya kadar kısaltılması gündemde olacak.
Ayrıca, 'Rapel' veya hatırlatma dozu denilen, 60 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlara bunu uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği de toplantının gündem maddelerinden biri olacak.
Covid-19 geçirenlerin aşı olmak için bekleme sürelerinin kısaltılıp kısaltılmama durumu da Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilecek.
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