Sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine giren bir kişi koronavirüs aşılarını çaldı.
Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 16.00 sıralarında aile sağlığı merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi.
Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı kollayan şahıs, içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) korona virüs aşısını çaldı. Zanlının koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise, sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.
Olayın ardından ekipler detaylı çalışma başlattı. Şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
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