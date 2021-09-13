Koronavirüs dolandırıcılığı: İstanbul'da hemşirelerin aşı planı deşifre oldu

13 Eylül 2021 Pazartesi, 13:27

İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Randevulu kişilere aşı yapmış gibi gösterdikleri, onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 hemşire ile hastane dışında irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Eldeki delillere göre hareket eden mahkeme 3 hemşireyi tutuklama kararı verdi. Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

HAKSIZ KAZANÇLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETTİLER

TRT Haber Muhabiri Hamza Çiftçi'nin haberine göre, hemşirelerin karşılıklı görüşmelerinde, amirlerine yakalanmamak için birbirlerini ikaz ettiği ve sattıkları koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları belirlendi.

Konuşmalar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelilerin vicdanlarını rahatlatmak için fikir alışverişinde bulundukları da ortaya çıktı. Kazandıkları haksız kazançla "paranın hayrı olsun" diyerek ihtiyaç sahibi olarak gördükleri şahıslara maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları anlaşıldı.

Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak.

TRT Haber Muhabiri Hamza Çiftçi detayları şu şekilde aktardı:

3 hemşire ve dışarıdan 3 kişi gözaltına alınmıştı. Cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu. Sahte aşı kartı üretiyorlardı, vurulmaya aşı da başkasına satılıyordu.

150 LİRADAN SATMIŞLAR

Gerçekten aşı olmuş kişilere de yarım doz aşı yapıldığına yönelik de değerlendirmeler var. Dolu aşı şişeleri 150 liradan satılıyordu. Boş aşı şişelerini ise 20 liradan satıyorlardı. Bu olay Nisan- Mayıs aylarında aşıların herkese tanımlanmadığı aylarda gerçekleşmişti. Boş aşı şişelerinde nasıl sıvıların olduğu ve kimlere enjekte edildiği şüpheyi beraberinde getiriyor.

O hemşireler o kadar ileri gittiler ki kendilerine tanımlanan 4. doz aşıları olma gereği hissetmediler. Kendilerine tanımlanan aşıları sattılar. 3 tutuklu 6 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikle ilgili soruşturma devam ediyor.