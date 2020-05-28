Koronavirüs: Düğünler nasıl olacak?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:34













Düğünlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili resmi bir duyuru henüz yapılmasa da, düğün salonları ve sektör temsilcileri alınabilecek önlemleri planlamaya başladı.

BBC Türkçe, düğün planlayan çiftlerle, düğün sektörü temsilcileri ve çalışanları ile konuştu.