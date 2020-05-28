Koronavirüs: Düğünler nasıl olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde 16 Mart 2020 tarihinden bu yana düğün yapılamıyor.

BBC Türkçe
28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:34




Düğünlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili resmi bir duyuru henüz yapılmasa da, düğün salonları ve sektör temsilcileri alınabilecek önlemleri planlamaya başladı.

BBC Türkçe, düğün planlayan çiftlerle, düğün sektörü temsilcileri ve çalışanları ile konuştu.


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