Koronavirüs: Düğünler nasıl olacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde 16 Mart 2020 tarihinden bu yana düğün yapılamıyor.
Düğünlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili resmi bir duyuru henüz yapılmasa da, düğün salonları ve sektör temsilcileri alınabilecek önlemleri planlamaya başladı.
BBC Türkçe, düğün planlayan çiftlerle, düğün sektörü temsilcileri ve çalışanları ile konuştu.
Video Haberler
- Türkiye'nin birçok ilinde görüldü! Uzmanından açıklama
- Nagehan Alçı'ya verdiği yanıt programa damga vurdu
- Kiliseye saldırı anı kameralara yansıdı
- Uludağ'da kar yağışı başladı
- İYİ Parti, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor