Koronavirüs Galatasaray'ı vurdu

29 Kasım 2020 Pazar, 13:34

Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı’nın pozitif vakalar sebebiyle EuroLeague Women birinci grup aşamasına katılamayacağını açıkladı.





Öte yandan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar, takımdaki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kulübün genel menajeri Cengiz Kahraman, 4 gün önce 4 oyuncu ile teknik ekipteki 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Dünkü testlerde kulüp başkanı Uğur Koştur ile 3 oyuncunun daha pozitif çıktığını belirten Kahraman, bu nedenle 1, 2 ve 4 Aralık'ta FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanması planlanan maçlara katılamayacaklarını bildirdi.

Kahraman, FIBA'nın maçların ertelenmesi yönündeki başvurularını kabul ettiğini, yeni tarihlerin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.