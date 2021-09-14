Koronavirüs geçirmişti: Yönetmen Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesi sürüyor
Covid-19 geçiren ünlü yönetmen Andrey Zvyagintsev'in durumunun kritik olduğu açıklandı. Doktorlar Zvyagintsev'e ağır akciğer hasarı teşhisi koydu.
"Leviathan", "The Return", "Loveless" ve "Elena" gibi yapımlarda imzası bulunan Rus yönetmen ve senarist Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.
Beş seneye yakın bir aradan sonra "What Happens" adlı yeni filminin çalışmalarına başlayan yönetmen, yaz aylarında koronavirüse yakalanmıştı.
'AĞIR AKCİĞER HASARI'
Beyazperde'nin Zvezda adlı TV kanalının haberinden aktardığına göre, Andrei Zvyagintsev, Almanya'da hastaneye kaldırıldı. TV kanalından yapılan açıklamada, Zvyagintsev'in son koronavirüs testlerinin negatif çıktığı ama doktorların ağır akciğer hasarı teşhisi koyduğu belirtildi. TV kanalının haberinde ayrıca, yönetmenin koronavirüs sonrasında meydana gelen akciğer hasarının yüzde 90'lar seviyesini gördüğü ve tedavi sürecinin devam ettiği detayları yer alıyor.
Yaz aylarında Rusya'da tedavisine başlanan yönetmen, daha sonra Almanya'ya nakledildi. Durumu ciddi olarak değerlendiren doktorlar, Zvyagintsev'in hayati tehlikeyi atlatamadığını aktardı.
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