Koronavirüs için kullanılan ilaç tedavisi meclis gündeminde

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar salgının başından beri tartışma konusu oldu. Salgında bir yıla yakın dönem kullanılan ve kalpte rahatsızlık yarattığı iddia edilen hidroksiklorokin, uzmanların tepkilerinin ardından tedavi rehberinden çıkarıldı. Ancak virüse karşı etkisiz olduğu söylenen ve karaciğeri yorduğu belirtilen Favipiravir ilacının kullanımına devam edildi. Sekiz gündüz sekiz gece alınan ilacın kullanım şeklinde de zaman zaman değişikliğe gidildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de Türkiye’de değişen ve etkisiz kalmasıyla eleştirilen bu ilaç tedavisini Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren İlgezdi, “Bugüne kadar kaç kez ilaç protokolünde değişikliğe gidildi? Covid-19 tanısı konmuş ilaç kullanmayan kişi sayısı nedir? İlaçlardan kaç kutu satın alındı” sorularını yöneltti. Koca, protokoldeki değişiklerle ilgili soruya “Bilimsel çalışmalar takip edilerek gerekli görüldükçe Bilimsel Danışma Kurulu tarafından güncellenmektedir” yanıtını verirken “Bakanlığımız depolarında yeterli miktarda ilaç bulunmaktadır” dedi. İlaç kullanmayan kişi sayısını paylaşmayan Koca, ilaçların yan etkisi nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirdiğini de açıklamadı.