Hidroksiklorokin'i sağlık kuruluşları, kullanmayın uyarısında bulunmuştu

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 tedavisinde kullanılan “Hidroksiklorokin” adlı ilacın; bilimsel çalışmalar, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyelerine karşın, tedavi protokolünden yaklaşık bir yıl gecikme ile çıkarılmasına tepki gösterdi. Şahin, “Hekimlere baskı yapıldı, vatandaşın sağlığıyla oynandı. Umarım ilacı protokolde tutma ısrarının arkasında stokları eritip birilerine para kazandırma amacı yoktur. Bakanlık neden beklediğini açıklamalı” dedi.

Şahin, söz konusu ilacın Covid-19 tedavisinde olumlu etkiye sahip olmadığı gibi çok sayıda yan etki oluşturduğunun da tıbben ortaya konulduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Ülkemizde birçok insan bu ilacı kullanmak zorunda bırakıldı. Çok sayıda Covid-19 hastası bu ilaç yüzünden hayatını kaybetti ya da hastalığı olması gerekenden daha ağır geçirdi. Vatandaşın sağlığıyla oynandı.”