Koronavirüs kamu spotunda yer alan oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 14:20

Hekimoğlu dizisinin başrolü ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan oyuncusu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı.

Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptıran Timuçin Esen'in sonucu pozitif çıktı. Evinde tedavisine başlanan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği daha önce açıklanmıştı. Yeni set tarihi, Timuçin Esen'in sağlık durumuna göre belli olacak.

Kaynak:TV100