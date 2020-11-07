CHP'li vekilden TRT dizisinde saklanan koronavirüs vakalarına tepki
TRT'de yayımlanan "Gönül Dağı" adlı dizinin setinde, dizinin başrol oyuncusu dahil 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan iki kişinin diğer çalışanlardan gizlenmesi nedeniyle vaka sayısının arttığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ” Dini imanı para olan patronların daha fazla kazanma hırsı nedeniyle şu an da 39 kişi canıyla boğuşuyor. Bu cinayete teşebbüstür” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TRT'de yayınlanan Gönül Dağı adlı dizi setinde 39 kişinin koronaya yakalanmasıyla ilgili vahim sektördeki sendikalardan gelen bir iddiayı dile getirdi. Kadıgil, test sonucu pozitif çıkan iki kişinin diğer çalışanlardan gizlenmesi ve çalışmaya devam edilmesi nedeniyle vaka sayısının arttığını belirtti.
'BU CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan Kadıgil, kendisine gelen bir ihbarı “Yapımcısı size yakın bir isim olan TRT’ye çekilen Gönül Dağı isimli dizinin çekimlerinde 1 değil 5 değil tam 39 kişide covid-19 tespit edildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü covid çıkan iki kişinin durumunu diğer set çalışanlarından saklamışlar. Dini imanı para olan patronların daha fazla kazanma hırsı nedeniyle şu an da 39 kişi canıyla boğuşuyor. Bu cinayete teşebbüstür” dedi.
'HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAKSINIZ'
Saatlerce çalıştırılan kültür sanat emekçilerinin çalışma koşullarını daha önce defalarca dile getirdiğini söyleyen Kadıgil, covid döneminde de sektördeki emekçilerin yaşadığı sorunları önergelerle sorduğunu ve fakat cevap alamadığını hatırlattı. Kadıgil, “Şimdi bu ihbarı da aldınız ve ne yapacaksınız? İki yıllık vekillik tecrübemden biliyorum ki hiçbir şey yapmayacaksınız” dedi.
'720 BİN ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYORKEN KİM TAKAR ÇOCUK İŞÇİLERİ DİYORSUNUZ'
CHP’li Vekil, her maddesiyle hazır çocuk oyuncular yönetmeliğinin 7 yıldır Bakanlık tarafından sümenaltı edilerek bekletildiğini söyledi. Kadıgil “Kanalların ve yapımcıların işine gelmediği için, çocukları korumak patronlara ekstra maliyet yükleyeceği için çıkartmadığınıza eminim artık bu yönetmeliği… Gerçi TUİK verilerine göre 720 bin çocuk işçi çalıştırılıyorken kim takar çocuk işçileri diyorsunuz herhalde ” ifadelerini kullandı.
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