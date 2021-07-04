Koronavirüs kaynaklı 2 gündür hiç ölüm yaşanmadı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür Covid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm, aşı yaptırmaktan geçiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları hızla sürerken, İzmir'de ilk defa üst üste iki gündür Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- THY FETÖ davasını kaybetti
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Günübirlik tekne turu battı
- Tosuncuk getiriliyor