Koronavirüs kaynaklı 2 gündür hiç ölüm yaşanmadı

04 Temmuz 2021 Pazar, 09:21

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm, aşı yaptırmaktan geçiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları hızla sürerken, İzmir'de ilk defa üst üste iki gündür Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."