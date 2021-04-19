Koronavirüs nedeniyle ani işitme kaybı vakalarında artış
Eskişehir ve Ankara'da görevli uzman hekimlerin yaptığı araştırmada, koronavirüs salgını döneminde ani işitme kaybı yaşayanların sayısının arttığı ve bu hastaların yarısında koronavirüs belirtilerine rastlandığı bildirildi.
Eskişehir Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Vural Fidan, Yunus Emre Devlet Hastanesinden Dr. Handan Koyuncu ile Ankara'daki bir özel hastanede görevli Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın, "Covid-19 yaygınlığı sırasında artmış ani sensörinöral işitme kaybı" adlı çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada Covid-19 salgını öncesindeki 1 Nisan-30 Eylül 2019 tarihleri ile salgın dönemini kapsayan 1 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ani işitme kaybıyla başvuru yapan hastalar incelendi.
1 Nisan-30 Eylül 2020 döneminde ani işitme kaybıyla 68 vakanın kulak burun boğaz kliniğine başvurduğu, 2019'un aynı dönemde ise aynı şikayetle 41 vakanın olduğu belirlendi. Salgın sürecinde ani işitme kaybıyla başvuruda bulunan hastalarında 39'unun sürüntü testinin pozitif çıktığı da tespit edildi.
Araştırmanın sonuçları, uluslararası A sınıfı hakemli "Amerikan Otolarengoloji" (American Journal of Otolaryngology) dergisinde yayımlandı.
"HASTA SAYISINDA YÜZDE 50'YE YAKIN BİR ARTIŞ TESPİT ETTİK"
Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, bir yılı aşkın süredir dünyanın maruz kaldığı Covid-19 salgınının hasta ve hastalık gruplarında da değişikliklere yol açtığını söyledi.
Kulak, burun, boğaz kliniklerinde ani işitme kaybı durumunun kendileri için önemli olduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:
"Ani işitme kaybı erken dönemde tanı ve tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. 1 Nisan-30 Eylül 2019 ile Covid-19'un yaşandığı 1 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ani işitme kaybına bağlı olarak sıkıntı yaşayan grupları değerlendirdik. Covid-19'un sinir hücrelerini tutucu özelliğinden dolayı ani işitme kaybı geçiren hasta sayısında yüzde 50'ye yakın bir artış tespit ettik. Ani işitme kaybıyla gelen hastaların yarısından fazlasında Covid-19 semptomlarının olduğunu ve bu hasta grubunda PCR testlerinin de pozitif olduğunu gördük. Bu hastaların hem ani işitme kaybıyla ilgili tedavisini hem de Covid-19 tedavisini yapmaya çalıştık."
DURUMUN GEÇİCİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEDEN MUTLAKA HEKİMLERE ULAŞMAK GEREKİYOR
Doç. Dr. Fidan, bu hastaların ani işitme kayıplarının hem miktarını hem de sürelerini değerlendirdiklerini de dile getirdi.
Hastaların, Covid-19'a yakalanma endişesiyle hastaneye geç başvurduklarını gördüklerini anlatan Fidan, "Bu, tedavinin etkinliği açısından bizi sıkıntıyı sokacak bir durum. Hastaların, yaşadıkları ani işitme kayıplarında durumun geçici olduğunu düşünmeden mutlaka hekimlere ulaşması gerekiyor" diye konuştu.
Fidan, çalışmanın American Journal of Otolaryngology dergisinde yayımlanarak dünyayla paylaşıldığını sözlerine ekledi.
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