Koronavirüs önlemi herkese var, vekile 'isteğe bağlı'!
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Meclis’te koronavirüs önlemlerinin milletvekilleri için “isteğe bağlı” olduğunu açıkladı. Bankoğlu, Meclis’ten araçla giriş sırasında herkesin ateşi ölçülürken, bu önlemin vekillerin isteğine kaldığını kaydetti.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Meclis’te koronavirüs önlemlerinin milletvekilleri için “isteğe bağlı” olduğunu açıkladı.
Bankoğlu Meclis’ten araçla giriş sırasında herkesin ateşi ölçülürken, bu önlemin vekillerin isteğine kaldığını kaydederek, “Tehlikeli bir ayrıcalık. Milletle iç içe olan vekiller önce örnek, sonra da sağlıklı olduğundan emin olmalı” dedi.
Bankoğlu, Meclis’e girerken partili arkadaşı CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile ateşlerini ölçtürdü. Bankoğlu, Meclis Başkanlığına milletvekillerine tanınan ayrıcalığın kaldırılması çağrısında da bulundu.
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