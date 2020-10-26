Koronavirüs salgını IQ’yu düşürüyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüs salgınını yenen insanların hastalığı atlatamadığını ortaya koydu. Imperial College London bilim insanlarının yaptığı araştırmada hastalığı atlatanların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı sonucu çıkarken IQ'larının düştüğü belirlendi.
Koronavirüs salgını son hızla devam ederken bilim insanları hastalığın uzun vadede etkisini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada Covid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı.
İngiliz basınında yer alan araştırmayı Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire yönetti. Dr. Hampshire, Covid-19’u atlatan hastaların beyinlerini incelediklerini söylerken, uzun süre etkisi geçmeyen koronavirüs rahatsızlığının semptomlarından birisinin de beyinde hasar oluştuğunu dile getirdi. Bazı insanlarda akıl sağlığının iyi olmadığına dair belirtiler de olduğu kaydedilirken, “Covid-19’u atlatan bazı insanların beyinleri 10 yıl yaşlandı. Yapılan zihin testlerinde corona virüsünü yenenlerin koronavirüse yakalanmayanlardan daha düşük sonuç elde ettiğini tespit ettik” denildi.
Bilim insanlarının Büyük İngiliz Zeka Testi adı verilen bir test yaptıkları ve 84.285 insanın dahil olduğu araştırmada koronavirüsü en ağır atlatan hastaların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş meydana geldiği kaydedildi.
'SEMPTOM GÖSTERMEYENLERDE BİLE SIKINTI YAŞANIYOR'
Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Imperial College, Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve King’s College’ta yapılan ortak araştırmada Covid-19’u yoğun bakımda yenenlerin akıl sağlıklarının da daha kötüye gittiği belirtildi. Koronavirüsü yenenlerin mantık ve kelimelerin anlamı ile ilgili testlerde başarısız olduğu kaydedildi. Araştırmada hiçbir semptom göstermeyen ve herhangi bir nefes darlığı gibi belirtisi olmayanlarda bile sıkıntı yaşandığı belirtildi.
Araştırmada, “ Koronavirüse yakalanmış olmanın kronik zihinsel etkileri olduğuna dair korkuları artıran bir çalışma oldu. Covid-19 bulaştığına dair şüphe olan ya da gerçekten Covid-19 hastalarına yapılan test sonuçlarında bu insanlar hastalığı geçirmemiş olanlara göre daha kötü performans sergiledi. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı” ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Sözcü
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