Koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği tiyatro yapımcıları AnTiYap Platformu'nu kurdu

08 Haziran 2020 Pazartesi, 09:36

Pandemi sürecinde sanatsal çalışmaları duran ve seyircileriyle organik bağı kopan, bu nedenle de büyük maddi kayıplara uğrayan Ankara'daki tiyatrolar bir araya geldi.

45 tiyatro yapımcısının bir araya gelerek oluşturduğu AntiYap (Ankara Tiyatro Yapımcıları) Platformu, yaşadıkları ekonomik sorunlara birlikte çözüm bulacak.

Kuruluşlarını yazılı bir açıklama ile duyuran Platform, kurulma sebeplerini ve neyi amaçladıkladıklarını şu sözlerle ifade ediyor:

"45 tiyatro yapımcısı bir araya gelerek AnTiYap- Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformunu oluşturduk. AnTiYap Platformu üyesi tiyatro yapımcıları olarak örgütlenme süreci tamamlanana kadar yetkilendirilmiş bir yönetim kurulu oluşturduk.

AnTiYap ‘ın yetkilendirilmiş yönetim kurulu olarak hedefimiz; Ankara’ daki tiyatroları örgütlü bir yapıya ulaştırarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde ekonomik sorunlarımıza birlikte çözümler bulmak adına Ankara’nın tüm yerel güçleriyle bir araya gelip Başkent Ankara’mızın yeniden sanat dolu günlerine kavuşmasını sağlamak.

Yerel tüm güçlerle dayanışmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz.

Çünkü; Ankaralılar Pandemi sonrası sosyal yaşamın eski haline dönmesi için gerekli olan motivasyonu en iyi sanatın iyileştirici gücüyle sağlayabilir.

Sanatsal yaratıcılığın sekteye uğramasının yaratacağı olumsuz sonuçların toplumun belleğinde onarılması daha zor sonuçlar yaratacağının farkındayız.

'ANKARA BU SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK GÜÇTE'

Ankara’nın Başkent birikiminin bu sorunları çözebilecek güçte olduğuna inanıyoruz.

Birlik ve dayanışma duygusundan kopmadan Covid-19’un Ankaralılar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojinin etkilerini silmek için birlikte mücadele edebiliriz.

Sanatın en önemli hayat damarı olduğunu bize hatırlatan M. Kemal Atatürk’ün işaret ettiği bu damarın kopmasına asla izin veremeyiz. Bunun için festivalden, şenliğe, açık hava gösterilerinden güvenli salonlarda buluşmaya kadar her türlü proje için hazırlık yapıyoruz.

Başkent Ankara’nın tüm kurum ve kuruluşlarını bu projelere destek vermeye çağırıyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz…"